Bergung von abgerutschtem Lkw blockierte Fernpass

Gegen 8.40 Uhr lenkte der 24-Jährige sein Fahrzeug auf der Fernpassbundesstraße in Nassereith in südliche Richtung. Er verlor in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw, touchierte die Leitschiene und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Der Lkw rutschte über die Böschung und blieb in den Bäumen hängen.