Unter Cannabis und Kokain hinterm Steuer

Am 17. und am 18. September kontrollierte die Polizei in der Stadt Salzburg Autofahrer auf Drogen- und Alkoholkonsum. Dabei gingen ihnen zwei Drogensünder ins Netz. Ein 21-jähriger Afghane war mit seinem Auto in der Stadt unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Ein durchgeführter Drogentest war positiv auf Kokain und Marihuana. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab, untersagte ihm die Weiterfahrt und zeigte ihn an.