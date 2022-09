Einbrecher und Vandalen trieben Unwesen in Tirol

Schauplatz der Einbrüche, die beide in der Nacht auf Mittwoch stattfanden, waren St. Anton am Arlberg und Rum. In St. Anton verschafften sich die Täter durch das Aufbrechen der Eingangstüre Zutritt in ein Geschäft. „Die Unbekannten stahlen aus einer Schublade Bargeld im vierstelligen Bereich“, heißt es von der Exekutive.