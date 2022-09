Abgestimmtes Training: Schwimmen rettet Leben

Ertrinken ist, wie berichtet, nach dem Straßenverkehr die häufigste Todesursache bei Kindern. In St. Pölten sorgen die Mitglieder des Schwimmvereines unter Leitung von Rainer Kastner und Christoph Schwarz dafür, dass Kinder in der Aquacity rechtzeitig und fachgerecht an das nasse Element gewöhnt werden.