Vom Flughafen Graz geht es wieder nach Stuttgart

Eurowings bietet den Flug an Werktagen einmal täglich an: Montags und dienstags jeweils um 8.15 Uhr, am Mittwoch um 21.05 Uhr, am Donnerstag um 20.05 Uhr und am Freitag um 22.05 Uhr. Am Wochenende wird die Verbindung nicht geflogen.