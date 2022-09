Rasante Rennaction für Autorennbahn-Fans

Mit Full-Speed die lange Gerade entlangflitzen, den Daumen fest am Handregler und immer die Gegner im Auge behalten: Jede Menge Rennspaß erwartet High-Speed-Fans in der neuen Carrera WORLD in Puch bei Hallein. Am 23. September lädt Carrera ab 13 Uhr zur großen Eröffnungsfeier ein. Tickets können für das Eröffnungswochenende zum Kennenlernpreis unter carrera-world.de gebucht werden. Neben spannenden Rennen wartet auch ein buntes Rahmenprogramm mit Spielen für die ganze Familie und Foodtrucks auf die Fans.