Filzmoos und Ramsau: Ein Bündnis zweier „Inseln“

So sehr die Einheimischen, wie auch die vielen Touristen die ursprüngliche Natur ringsherum schätzen, stellt sie den kleinen Ort auch in Hinsicht nachhaltige Energie vor Hindernisse. Der Schneereichtum etwa mache einige nachhaltigen Energieformen, wie Solarenergie, für den Ort schwierig. „Auch hier wollen wir mit den Steirern gemeinsam Schritte hin zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region setzen“, so der Filzmooser Bürgermeister.