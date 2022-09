Moik-Sohn: „Mein Vater hat mir nie geholfen“

„Es kam immer wieder zu Reibereien zwischen uns“

Seinen Karriereweg ebnete sich der heute 59-Jährige schließlich selber, arbeitete als Produktionsleiter und Regisseur. Eines Tages dann auch an der Seite seines Vaters, Karl Moik. „Mein Vater war natürlich eine Größe in der Unterhaltungsbranche. An ihm führte damals kein Weg vorbei. So hat sich das ergeben, dass ich auch mit ihm eines Tages als Regisseur näher zusammengearbeitet habe.“