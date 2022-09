Freudenreaktionen: Afroamerikanerin wird Arielle

Es war schon länger bekannt, dass der Zeichentrickfilm Arielle die Meerjungfrau neu aufgenommen wird, diesmal als Musical und dass wir in der Hauptrolle die erste afroamerikanische Arielle aller Zeiten sehen: Halle Bailey. Jetzt kam der Trailer dazu raus und löste eine Welle an Emotionen aus. Auch in der TikTok-Welt. Töchter vieler afroamerikanischen Eltern konnten ihre Freude kaum in Worte fassen.