Vitamin-Infusion-Geschäfte auf dem Prüfstand

Mit dem Vertrieb hochdosierter Vitamin-Infusionen hatte sich ein Salzburger Unternehmer ein erfolgreiches Geschäftsmodell erhofft. Ähnliche Modelle gibt es bereits seit Längerem in den USA. Dort gönnt man sich auch schnell mal in der Mittagspause einen „Drip“, also eine vermeintlich gesundheitsfördernde Infusion. Doch die vielversprechende Geschäftsidee aus Übersee wurde für den Salzburger Unternehmer zum Fallstrick.