Corona: Immer mehr Steirer mit Ess-Störungen

Als wären es zwei Persönlichkeiten. Eine, die gesund werden will. Und die andere, die sagt, es ist falsch, etwas zu essen. So beschreibt Pauline (Name geändert) die Stimmen in ihrem Kopf und den zwiespältigen Versuch, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, das ihr vor drei Jahren aus den Händen geglitten ist: Sie war 18, in der Matura-Klasse, eine aufregende Zeit. Für Pauline war es eine Zeit, in der sich alles verändert hat. „Es fing mit Verzweiflung an“, sagt sie.