Salzburg AG will Obusfahrer mit Offensive anlocken

Das heißt: In der Remise in der Alpenstraße 91 findet von 14 bis 19 Uhr eine Art Bewerbungstag statt. Interessierte können sich an mehreren Stationen über den betrieblichen Ablauf, das Unternehmen, die Dienstpläne und etwa auch die die Voraussetzungen für die betriebliche Ausbildung informieren.