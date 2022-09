Autolenkerin krachte in Baum - zwei Verletzte

Gegen 10.30 Uhr fuhr die Einheimische mit ihrer 61-jährigen Beifahrerin am Vomperberg talwärts. Auf der steilen, regennassen Fahrbahn verlor sie in einer leichten S-Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto. Zuerst schrammte sie an einer Böschung entlang und entwurzelte dabei einen Baum, anschließend touchierte die 81-Jährige auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Leitschiene und schlitterte rund 50 Meter an dieser entlang.