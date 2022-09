Eisbullen haben ein Händchen fürs Penaltyschießen

In der sich die Raffl und Co. - wie schon vergangene Freitag in Norwegen -bei Ilves Tampere durchsetzten, auch dank Burke, der im Penaltyschießen dreimal einnetzte. Kapitän Raffl brachte die Gäste bereits in der vierten Minute in Führung, Ikonen glich in Unterzahl erst im dritten Drittel aus. „Gegen ein Team mit so viel Schnelligkeit die Overtime zu überstehen und den Sieg im Penaltyschießen zu holen, ist ein großartiger Erfolg“, war der Coach glücklich mit der Leistung im hohen Norden.