So wird in Wirtschaftsparks Strom gespart

„Schon seit Jahren setzen wir hier viele Projekte von LED-Beleuchtung bis zur thermischen Sanierung um“, sagt Landesrat Jochen Danninger, der zuvor selbst Geschäftsführer der Ecoplus war. Doch nun werden die Maßnahmen verstärkt: So ist etwa auf dem größten heimischen Wirtschaftspark, dem IZ NÖ-Süd im Bezirk Mödling, die Umstellung auf Fernwärme in der Endphase. Auf den Miethallen wird zudem die Errichtung von PV-Anlagen forciert. „Damit wollen wir die Energiekosten für die Unternehmen vor Ort so gering wie möglich halten und gleichzeitig den Energieverbrauch drosseln“, erklärt Helmut Miernicki von der Ecoplus. Aber auch das kostet natürlich Geld: Zehn Millionen Euro sind es, die heuer in die technische Infrastruktur der Wirtschaftsparks investiert werden.