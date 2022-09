Hilfe für Felix (4): Polizei sammelt jetzt Spenden

Kurz vor dem Sommerurlaub wurde beim vierjährigen Felix aus NÖ ein bösartiger Tumor entdeckt. Sein Vater, Florian P., ist Beamter im Bezirk Korneuburg, und die Kameraden zeigen jetzt großes Herz für die Familie in Not: Ein Spendenkonto für die Spezialbehandlung in Deutschland wurde bereits eingerichtet!