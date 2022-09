Starker Auftritt bringt Aufstieg ins Viertelfinale

Beste Stimmung bereits am ersten Tag der von der „Kronen Zeitung“ präsentierten 3x3-EM in Graz! Hunderte Fans jubelten von den gut gefüllten Tribünen den Basketballern am Feld zu, sorgten schon beim Start für den ein oder anderen Gänsehautmoment. Was auch den Spielern auf dem Feld ein Lächeln ins Gesicht zauberte.