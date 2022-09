Wie Niederösterreich um Queen Elizabeth II trauert

So gut wie kaum ein anderer Niederösterreicher kannte der nunmehrige Landesrat Martin Eichtinger die Königin. Zwischen den Jahren 2015 und 2018 war er Botschafter in London. Bei mehreren Treffen hat er die Queen und auch Prinz William persönlich kennen- und schätzen gelernt. „Sie war eine sympathische, humorvolle und warmherzige Person mit großem Charisma, die Menschen auf der ganzen Welt berührt hat. Sie hat durch ihr Handeln und ihre Präsenz über viele Jahrzehnte wesentlich zum Zusammenhalt in Großbritannien beigetragen, für Stabilität und Kontinuität gesorgt“, schildert Eichtinger und ergänzt: „Das ganze Land ist im Schock.“ Das gilt auch für Niederösterreich!