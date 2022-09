Energie-Notplan für die Salzburger Lifte steht

Das sei einmal die Grundlage für das kommende wichtige Wintergeschäft – nach den vergangenen Wintern mit den vielen Lockdowns und Reisebeschränkungen seien viele der Salzburger Bergbahnen in den roten Zahlen. In den Skigebieten läuft indes vielerorts die Optimierung. Etwa im Snow Space Salzburg wird mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik an der Beschneiung getüftelt, berichtet Snow Space-Chef Wolfgang Hettegger. Auch im Pongau wird über das Ausschalten der Sitzheizungen nachgedacht. Aber: „Das Skifahren muss schon attraktiv bleiben“, so Hettegger.