Mit den Edlseern auf Wanderschaft

Nach zweijähriger Zwangspause ist es wieder so weit, die Edlseer laden am Sonntag zum großen Fan-Tag ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim ESV-Platz in Heiligenkreuz am Waasen, um 11 Uhr geht’s mit den beliebten Musikanten auf Wanderschaft. Bei der rund sechs Kilometer langen, familiengerechten Rundwanderung hat jeder die Möglichkeit, mit den drei Burschen zu plaudern oder Fotos zu machen. Um 14 Uhr gibt es dann das Konzert in Heiligenkreuz. „Wir freuen uns schon riesig auf den Tag“, sagt Ober-Edlseer Fritz Kristoferitsch, der sich vor Kurzem eine Auszeit auf Rhodos gönnte. Sonne, Strand und Meer genießen stand am Programm – „und das ohne Handy. Herrlich war das“.