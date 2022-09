Radtour mit Muskelkraft zur Gerichtsherrnalm

Vom Parkplatz geht es am Asphaltweg wenige Meter taleinwärts, beim Lift dann links hinauf und nun stets Richtung „Trunahütte“ bzw. Mountainbikeroute 525 (rechts vom Lift bleiben). Der Weg führt in die Wiesen mit herrlichem Blick in den Talschluss des Gschnitztals, die Abzweigung „Gerichtsherrnalm, 1 Std.“ wird ignoriert. Vorerst heißt es, sich stets an „Trunahütte“ bzw. MT-B 525 zu orientieren.