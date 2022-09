Polizei erwischte Drogenlenker und Illegalen

< in Uttendorf aufgrund der auffälligen Fahrweise ein PKW-Lenker angehalten. Der Lenker konnte sich nicht ausweisen und verhielt sich während der Amtshandlung unkooperativ. Aufgrund weiterer Ermittlungen konnte erhoben werden, dass der PKW in Tirol gestohlen wurden und es sich bei dem PKW-Lenker um einen 26-jährigen tschechischen Staatsangehörigen handelt gegen den ein Aufenthaltsverbot in Österreich besteht. Der Mann wurde festgenommen und der PKW sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen. >