Weg in die Schule: Jetzt heißt es wieder Vorsicht!

Ein Beispiel: die Elternhaltestelle in der VS Waltendorf in Graz; die Autos halten ein Stück entfernt. Die Folge: „Weniger Stau, weniger Chaos, manche gehen gleich zu Fuß,“ sagt Fritz Hofer vom Klimabündnis Steiermark. Ab Herbst wird es in Waltendorf, Wundschuh, Gleisdorf oder Pachern einen sogenannten Pedibus geben: Mindestens ein Elternteil gabelt die Kinder am Schulweg zu Fuß bei verschiedenen Haltestellen auf. Mit dem Ziel, dass die Kinder später alleine gehen können.