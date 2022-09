Das plant der „Dubai-Arzt“ im Schwarzacher Spital

Durch Änderungen des Chefpostens wird Eugen Adelsmayr übrigens nicht mehr mit Patienten arbeiten, sondern sich voll auf seine Leitungsfunktion konzentrieren können. „Daran müssen sich sicher auch die Kollegen gewöhnen, dass der ärztliche Leiter nun nicht mehr mit ihnen im Operationssaal steht“, sagt er. Das Vertrauen der Mitarbeiter will sich der gebürtige Ischler langsam erarbeiten. „In der ersten Zeit werde ich versuchen, den Betrieb und die Abläufe kennen zu lernen, zuzuhören und zu verstehen, warum was wie funktioniert“, sagt Adelsmayr, dessen Elan trotz seiner turbulenten Vergangenheit ungebremst ist. Als „Dubai-Arzt“ war er 2012 wegen einer Anklage in den Arabischen Emiraten in den Medien, in Österreich wurde das Verfahren gegen ihn (wie berichtet) eingestellt.