Bio-Bauern in der Steiermark dringend gesucht

Trend zum Essen ohne Fleisch

80.000 Hektar sind in der Steiermark bereits nachhaltig bewirtschaftet, der Fokus beim Ausbau liegt am Feld: Von 10.000 auf 15.000 Hektar soll die Gesamtfläche vergrößert werden, meist auf Kosten von Tierfutter; womit man auch auf den Trend zum fleischlosen Essen reagiert. Zwei Drittel der 2200 Biobauern in unserem Land sind mit dem Absatz ab Hof und dem Interesse an ihren Produkten übrigens sehr zufrieden, neue Um- und Einsteiger werden aber benötigt! Fünf steirische Modellregionen sollen nämlich entstehen, die erste in Graz, ein großer Laden mit umfangreichem Angebot ist vorgesehen. Dafür werden laut Josef Renner noch 100 Bauern gesucht.