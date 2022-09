Prozess um Schienen-Lärm in Graz startet

Alle Anrainer sind sich einig: Lärm hat zugenommen

Nach mehreren Verzögerungen startet am Dienstag am Landesgericht für Zivilrecht in Graz der Prozess. „Primär geht es darum, ob sich der Lärm seit 2019 erhöht hat. Alle Anrainer sagen das unisono. Die ÖBB meinen aber, das war schon immer so“, erklärt Rechtsanwalt Georg Eisenberger, der die lärmgeplagten Anrainer vertritt. Er selbst habe einmal in der Gegend gewohnt und es sei unglaublich, wie sehr der Lärm zugenommen habe.