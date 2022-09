Unfälle mit Fahrradfahrern enden im Krankenhaus

In Saalfelden kam es in einem Kreisverkehr zum Zusammenstoß von zwei Radfahrerinnen. Eine 29-jährige Radfahrerin fuhr im Ortsgebiet im Kreisverkehr und wollte die dritte Ausfahrt nehmen. Auf Höhe der zweiten Ausfahrt fuhr eine 85-jährige Pinzgauerin mit ihrem E-Bike in den Kreisverkehr ein. Es kam zur Kollision der beiden. Die 85-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Die B164 war für etwa 30 Minuten nur wechselseitig befahrbar.