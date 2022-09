„Blacky“ Schwarz: Er lehrte Mateschitz das Fliegen

Dort hatten Sie in all den Jahren prominente Schüler. Unter anderem hat auch Dietrich Mateschitz bei Ihnen gelernt. Wie hat er sich als Flugschüler geschlagen?

Schwarz: Vom Handling her ist er talentiert, aber er hat natürlich keine Zeit, das zu intensivieren. Die Begeisterung ist aber in jedem Fall da: Als ich mit ihm den Hubschrauberschein gemacht habe, haben wir ein Buch durchgeblättert und sind bei der Cobra (Bell Cobra 209/AH-1F) hängengeblieben. Ich meinte zu ihm: So einen würde ich gerne einmal fliegen. Schon am nächsten Tag hat er gesagt, dass er einen für die „Flying Bulls“ organisieren wird.