Zillertaler stürzte vier Meter in Randspalte

Verletzte am Tau aus der Randspalte geborgen

„Zum Glück war die Spalte recht weit offen, sodass Heli 4 den Verletzten am Tau bergen konnte“, informiert Bergretter Eder. Der Zillertaler wurde ins Krankenhaus Schwaz geflogen und dort am Arm operiert. Die Besatzung der Libelle Tirol barg in der Folge den zweiten Alpinisten ebenfalls am Tau. Der Unverletzte wurde anschließend mit dem Heli aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich geflogen.