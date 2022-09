Oststeirer kämpfen mit Demo für Feistritztalbahn

Seit Corona herrscht Stillstand

Seit in den 1970ern der reguläre Personenverkehr zwischen Weiz und Birkfeld eingestellt wurde, verkehrt die Bahn als touristische Attraktion und konnte bis zu 20.000 Fahrgäste im Jahr begrüßen. Seit Ausbruch der Corona-Krise standen die Waggons aber still. Es gab Konflikte mit dem Eigentümer, politische Scharmützel, Schäden an der Strecke - nicht zuletzt durch den Sturm im Sommer.