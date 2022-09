49 Millionen Euro: Seilbahnen investierten kräftig

„Tausende Arbeitsplätze in Gefahr“

Die Frage ist: Sollte in den kalten Monaten tatsächlich Strom rationiert werden, könnte es den Tourismus und die Seilbahnen treffen. Dagegen kämpft der steirische Fachgruppenobmann und Stuhleck-Geschäftsführer Fabrice Girardoni: „Damit wäre die gesamte wintertouristische Wertschöpfung in den Regionen inklusive tausender Arbeitsplätze in Gefahr, Investitionen in Millionenhöhe würden ins Leere laufen.“ Beschneiung sei kein verzichtbarer Luxus, sondern die Grundlage für den Skibetrieb, so Girardoni.