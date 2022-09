Feinste Kulinarik in Gleisdorf

Die „Streetfood Market Austria“-Tour macht an diesem Wochenende erneut in Gleisdorf Station, der Hauptplatz wird zur Bühne internationaler Straßenkulinarik. Bei Streetfood geht es ums Kochen mit Leidenschaft, Kreativität und aus Liebe zu den Geschmacksnerven. Dabei ist Streetfood beschleunigtes Slowfood, mit frischer Qualität und zum kleinen Preis direkt vor den Augen des Gastes zubereitet. 200 verschiedene Speisen warten auf die Besucher in Gleisdorf, der Markt ist heute, Freitag, und am Samstag von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag dann von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.