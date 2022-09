Neo-Kapitänin Wenninger ist stolz auf „Schleife“

„Raus aus Komfortzone“

Und das als - auf Teamchefin Fuhrmanns Wunsch - neue stolze Stammkapitänin. „Ich habe gerne Verantwortung, versuche, dieses Amt bestmöglich auszuführen.“ Das machte die 31-jährige 120-fache Teamspielerin bereits, als Vorgängerin Schnaderbeck ausfiel. „Wir haben auch einen Mannschaftsrat. Gewisse Entscheidungen werden aufgeteilt“, so die Abwehrchefin, deren Ersatz-Kapitäninnen Puntigam und die nachgerückte Zadrazil sind. Auf Klubebene verteidigt Wenninger nun für AS Roma. „Genau das, was ich mir vorgestellt habe. Neue Mentalität, neue Sprache, neuer Fußball. Raus aus meiner Komfortzone.“ Nach 15 Jahren bei den Bayern, wo die Steirerin Rekordspielerin war.