Wildschweine auf Futtersuche setzen Almflächen zu

Die Tiere profitieren laut dem TJV vom Klimawandel – durch die milderen Winter gebe es im Boden mehr Insekten. „Die Schweine erobern immer mehr die Alpen, gehen bis an die Waldgrenze.“ Das führt dazu, dass auch der eine oder andere Almboden schon unliebsame Bekanntschaft mit dem Rüssel eines Wildschweins machen musste. „Der Schaden ist dann beträchtlich“, erklärt der TJV. Bis zu 20 Zentimeter tief wühle sich Schwarzwild in den Boden. „Zwei Tiere können da in einer Nacht die Fläche eines Gartens umpflügen.“