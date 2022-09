Die kleine Botin pfeift auf den Ernst des Lebens

In wenigen Tagen ist es (wieder) so weit: Die Schulen öffnen wieder täglich ihre Türen, und unsere Kinder sind nach neun Wochen Ferien wieder vereint in den Klassenzimmern. Mehr als zwei Monate sind eine lange Zeit, und es wird auf jeden Fall eine harte Umstellung. Für die einen, weil sie nicht gern aufstehen. Und für die anderen, weil sie sich an den fremdbestimmten Zeitplan und starre Regeln halten müssen. Hier sind wir Eltern einmal mehr gefordert, genau das zu begleiten. Die Wochen rund um den Schulbeginn sind echt herausfordernd und aufregend.