Mladenovic ist Salzburgs allererster Weltmeister

Luka Mladenovic schwamm in neuer persönlicher Bestzeit, neuem Salzburger Landesrekord von 1:01,30 Minute, völlig überraschend auf seiner „Neben-Brustdistanz“ 100m zu Gold bei der Junioren-WM in Lima (Peru). Mladenovic ließ in einem sensationellen Rennen, das er auf den letzten drei Zügen für sich entschied, die gesamt Junioren-Weltelite hinter sich und sicherte sich mit einem überragenden Finish Gold.