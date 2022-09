Sturms neue Kobra kam zur Geisterstunde

Kurz vor Mitternacht war Albian Ajeti am Dienstag in Graz gelandet - zur Geisterstunde quasi. Ab sofort soll der Schweizer die Lücke von Rasmus Höjlund bei Sturm ausfüllen. „Er ist hungrig, will spielen“, sagt Andreas Schicker zum neuen Neuner in der Sturm-Wäsch’. Der Stern des 25-Jährigen ging bei seinem Heimatklub Basel auf: 43 Tore in 96 Spielen, nicht schlecht Herr Specht! Das Ausland rief, doch bei Augsburg, West Ham und Celtic Glasgow musste sich der Mittelstürmer hinten anstellen.