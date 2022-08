Katzenfreundin zur Unterstützung gesucht

Gesucht wird eine Person, die sich zeitweise um die Katze der Familie kümmern möchte. Das Tier wohnt in einem idyllischen Haus im Raum Wienerwald und soll sich nicht an eine fremde Umgebung gewöhnen müssen. Daher wäre es wünschenswert, wenn sich eine tierliebende Katzenfreundin finden würde, die sich auch vorstellen kann, zeitweise in dem Haus zu wohnen, wenn die Besitzer verreist sind.