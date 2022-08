Ehepaar kracht mit Motorrad in Verkehrsschild

Folgenschwerer Unfall am Dienstag auf der Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol! Im Zuge des Überholmanövers eines deutschen Pkw-Lenkers (75) kam es zur Streifung mit dem Motorrad eines Deutschen (63). Der Biker geriet folglich an den Straßenrand und krachte gegen ein Verkehrsschild. Nicht nur er wurde bei dem Crash verletzt.