Salzburgs Lehrer sehen Covid-Schulregeln kritisch

Geht es nach dem Bildungsministerium, sollen Masken und Tests im kommenden Schuljahr die Ausnahme sein. „Wir sind natürlich alle sehr glücklich über die Aussicht auf Regelbetrieb“, sagt Diana Sagmeister von der Neuen Mittelschule Nonntal. Was jedoch bleibt, ist ein großes Aber: Der Bund gibt vor, dass symptomfrei infizierte Lehrer weiter mit Maske in der Klasse unterrichten dürfen. Landesrätin Daniela Gutschi möchte das in ihrem Verantwortungsbereich – also bei Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und Polytechnischen Schulen – nicht umsetzen. Ihr ist das Risiko eines Infektionsherdes zu groß.