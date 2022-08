Zuversicht bei krebs-erkranktem BVB-Stürmer Haller

Der an einem bösartigen Hodentumor erkrankte Fußballprofi Sebastien Haller hat nach Operation und Chemotherapie aus der Rehabilitation positive Signale gesendet. „Mir geht es gut. Ich konnte gut essen und kontrolliere jeden Tag meinen Körper“, sagte Haller. Er war schon im Fitnessstudio und arbeitet an seiner Kondition. „Ich habe nach zwei Wochen nicht mehr so viel abgenommen. Ich bin sogar auf dem Niveau wie vor ein paar Monaten.“