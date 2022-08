Völlig erschöpft: Wanderer (78) mit Tau geborgen

Da hat sich ein 78-jähriger Deutscher in den Zillertaler Bergen in Tirol offenbar zu viel zugemutet: Der Rentner musste am Montag beim Abstieg von der Olpererhütte völlig erschöpft aufgeben und einen Notruf absetzen. Bergretter versuchten den Mann schließlich mit einer Gebirgstrage ins Tal zu bringen. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung musste dann aber doch noch ein Hubschrauber her.