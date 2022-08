Bei Löhnen ist Salzburg nur Mittelmaß

Demnach verdient ein Salzburger durchschnittlich 2371 Euro brutto monatlich, das entspricht 1746 Euro netto. Das ist der Durchschnitt aller Arbeitstätigen mit 13. und 14. Gehalt einschließlich Sonderzahlungen, Teil- und Vollzeit eingerechnet. Salzburgs Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder bereitet die Einkommenssituation Sorgen. Nicht wegen Salzburgs fünftem Rang: „Das schreckt mich nicht, weil wir in Salzburg keine Industrie, viele Arbeitsplätze im Tourismus haben. Also in der Dienstleistung. Die wird traditionell weniger gut entlohnt!“ Die Probleme sieht der AK-Boss aber in der allgemeinen Teuerung, die immer größere Teile der Löhne auffrisst: „Es braucht effektive Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung wie die Halbierung der Steuern auf Energie etwa und das sofortige Ende der kalten Progression!“