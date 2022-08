Fanta-4-Rapper Smudo bei Auftritt schwer verletzt

Das Konzert der Fantastischen Vier am Freitag in Bonn hat mit einem echten Schockmoment geendet: Rapper Smudo landete nach einem Sprung bei der Zugabe „Populär“ so unglücklich, dass er stürzte und sich dabei das Knie schwer verletzte. Berichten zufolge blieb er zuerst regungslos liegen, so groß muss der Schmerz gewesen sein.