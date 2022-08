Deutscher Wanderer starb bei Tour zum Scheffauer

Notarzt per Tau abgesetzt

Der beim Patienten per Tau abgesetzte Notarzt und der Flugretter konnten jedoch dem Mann nicht mehr helfen. In der Folge wurde der Tote von der Hubschrauberbesatzung per Tau geborgen. Die Bergrettung Kufstein war zur Unterstützung vor Ort und brachte später den Begleiter und die Ausrüstung ins Tal. Neben dem C4 waren die Alpinpolizei und fünf Mitglieder der Bergrettung Kufstein im Einsatz.