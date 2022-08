Ein starkes Team für Salzburgs Festspiele

Mein erster Patient war Placido Domingo. Ich bin so schnell ich konnte mit dem Fahrrad hergefahren und war echt aufgeregt„, erzählt Festspielarzt Josef Schlömicher-Thier. Der HNO-Mediziner und begeisterte Sänger sorgt seit 1996 für die Gesundheit der Mitarbeiter, Besucher und Stars der Salzburger Festspiele. In dieser Zeit hat er auch Kurioses erlebt. “Ich hatte einen Patienten, der hatte einen Sonnenbrand, weil er so nah an einem Scheinwerfer stand", schmunzelt Schlömicher-Thier.