15-Jährige vergewaltigt: Flucht endete in Graz

„Paradebeispiel für Zusammenarbeit“

Am 18. August wurde ein EU-Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt. Nur einen Tag später klickten in einer Grazer Wohnung, in der er schon einmal gelebt haben soll, die Handschellen! Zivile Fahnder der steirischen EGS (Einsatzkräfte zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) nahmen den Mann fest, er leistete keinen Widerstand. „Ein Paradebeispiel für internationale polizeiliche Zusammenarbeit“, heißt es von der Landespolizeidirektion.