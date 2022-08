Veronika Schnabel ist Lehrerin an der Handelsakademie in Amstetten, gerade einmal 27 Jahre jung und vor allem eines - nicht mehr aus ihrer kleinen Heimatgemeinde Lunz am See wegzudenken. „Die Vroni hilft einfach immer, wo sie nur kann. Sie spielt das Flügelhorn im Musikverein, betreut dort die Nachwuchsmusiker, leitet nebenbei auch noch erfolgreich den Jugendchor und engagiert sich obendrein auch bereits seit zwölf Jahren in der Pfarre“, schwärmen die Lunzer. Aufgrund ihres großen ehrenamtlichen Engagements wurde Schnabel diese Woche zum „Poldi der Woche“ gewählt.