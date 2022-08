Scheidender Direktor verlässt wohlbestelltes Haus

An Ideen hätte es ihm in Salzburg weiterhin nicht gemangelt, „es wären noch genügend Aufgaben und Ziele vorhanden gewesen“, sagte der scheidende Direktor. Das Ausstellungs- und Leitprogramm des Museums der Moderne Salzburg sei in den zurückliegenden Jahren konsequent auf Inklusion, Diversität und globalen Perspektivenwechsel ausgerichtet worden. Es habe sich als verantwortungsbewusste Kulturinstitution positioniert und zeige künstlerische Positionen, die Anspruch auf gesellschaftliche Relevanz und Aktualität erheben. In den Fokus gerückt wurden Themen wie Gewalt, Identität, Rassismus, Postkolonialismus, Urbanität und Tourismus.