Zwei Laserblocker von Polizei beschlagnahmt

Weiter kam es am Montagnachmittag in St. Johann im Pongau zu einer Verkehrskontrolle. Die Beamten hielten einen 28-jährigen Ungar auf, dessen Auto eine stakre Rauchentwicklung und auffällig dunklen Rückleuchten aufwies. Bei der Kontrolle konnten die Beamten auch bei diesem Fahrzeug Laserblocker feststelle. Hinten wie vorne an der Kennzeichenhalterung hatte der Fahrer Laserblocker angebracht. Im Inneren des Fahrzeugs fanden die Polizisten zudem einen Schalter zur Bedinung. Der Lenker gab an, nichts von den Laserblockern zu wissen. Beide Fahrer werden bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.